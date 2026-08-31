L’eccellenza lattiero-casearia d’Italia parla salernitano. A Radio Alfa l’imprenditrice Antonella Confuorto

L’eccellenza casearia di una famiglia dedita al lavoro, incoronata tra le migliori produzioni lattiero-casearie d’Italia.
Non un punto d’arrivo, ma certamente un nuovo traguardo raggiunto dai fratelli Confuorto, Antonella e Sabino, di Sanza, premiati nell’ambito di Casearia – Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani che si è tenuta nei giorni scorsi ad Agnone, nel cuore del Molise. Casearia Awards, il riconoscimento promosso in collaborazione con l’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) per valorizzare l’identità, la qualità e la capacità produttiva del comparto ha certificato la burrata e il caciocavallo del caseificio Mediterraneo di Sanza con il Riconoscimento di Eccellenza. Un traguardo straordinario per una famiglia che ha dedicato tutta la sua vita e grandi sacrifici nell’azienda che da lavoro a decine di collaboratori e che esporta i propri prodotti anche in Francia e nel nord Europa. Una competizione che ha visto la partecipazione di 76 formaggi prodotti da 35 aziende di 10 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Molise, Puglia e Sardegna), valutati in forma rigorosamente anonima da una giuria composta da 20 Maestri Assaggiatori ONAF provenienti da sei regioni. Ne abbiamo parlato in diretta oggi, con l’imprenditrice Antonella Confuorto
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Confuorto su caseificazione
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