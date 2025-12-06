Le Stelle di Natale dell’Ail tornano in piazza: l’intervento di Elvira Tulimieri

Torna la solidarietà nelle piazze di Salerno e provincia con la trentasettesima edizione delle “Stelle di Natale AIL”. Fino a lunedì 8 dicembre, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma presidierà il territorio con oltre cento gazebo e punti solidali.
L’iniziativa gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I cittadini possono acquistare la tradizionale pianta natalizia per finanziare la lotta contro le malattie del sangue. Il ricavato servirà prioritariamente a potenziare il progetto “L’Ospedale a Casa”, un servizio fondamentale che assicura continuità assistenziale a domicilio per i pazienti dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Lo scopo è permettere ai malati di ricevere cure dalla stessa équipe ospedaliera tra le mura domestiche, riducendo così il disagio degli spostamenti. Oltre all’assistenza domiciliare, l’associazione sottolinea l’importanza della raccolta fondi per sostenere la ricerca, finanziare borse di studio e garantire servizi essenziali come il supporto psicologico e il trasporto solidale “ViavAIL” per i pazienti più fragili. L’elenco completo delle piazze aderenti è disponibile sul sito ufficiale dell’associazione.
Ne abbiamo parlato con la presidente di Ail Salerno, Elvira Tulimieri.
