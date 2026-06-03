Le priorità per il comune di Salerno, secondo Codacons. A Radio Alfa l’avv. Marchetti

Sicurezza stradale – Spiagge libere – Rottamazione – Ambiente, il Codacons Campania, indica le priorità in questo inizio estate per il comune di Salerno.
Nell’augurare buon lavoro al neo-eletto consiglio comunale il presidente Avv. Matteo Marchetti, indica le priorità per il comune di Salerno, partendo dalla necessità di aumentare la sicurezza stradale mediante anche l’immissione di Autovelox funzionanti dalle 21:00 di sera alle 07:00 di mattina su tutte le arterie stradali più importanti tra cui Via Carmine; l’attuazione del PAD in linea con il PUAD regionale attraverso cui il 30% delle spiagge deve essere libero; procedere urgentemente alla redazione e attuazione dei regolamenti con il blocco di tutte le procedure esecutive in corso in merito alla rottamazione dei tributi e delle multe comunali; ultimo, ma non meno importante, la tutela dell’ambiente nel territorio cittadino deve diventare una priorità. Ne abbiamo parlato in diretta con il presidente Codacons Campania Avv. Matteo Marchetti
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Marchetti su Salerno
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