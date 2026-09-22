Le piccole imprese italiane pagano la corrente il 47% in più della media Ue. L’analisi dei dati con Franco Risi (Confartigianato)

Le micro e piccole imprese italiane pagano per l’elettricità 3,7 miliardi di euro in più rispetto alla media europea, con un peso del fisco in bolletta maggiore di oltre il 47% rispetto all’Ue. Lo rileva Confartigianato in un’analisi presentata alla 22° edizione dell’annuale convegno ‘Energie e Sostenibilità Confartigianato High School’.
Secondo il rapporto, la bolletta elettrica delle piccole imprese italiane è oggi tra le più costose d’Europa: 26 centesimi di euro/kWh, un prezzo che supera di circa il 18% la media UE (22,04 centesimi/kWh) e che colloca l’Italia al terzo posto nell’Unione europea, dietro l’Irlanda (28,33 centesimi) e Germania (26,06 centesimi). E a gonfiare il costo dell’elettricità dei piccoli imprenditori italiani contribuisce il prelievo fiscale e parafiscale in bolletta (accise e oneri generali). Confartigianato ha stilato la classifica delle regioni e province con il maggiore extracosto ‘elettrico’ pagato dalle piccole imprese rispetto alla media europea. La Campania è al settimo posto con 247 milioni. In testa alla graduatoria regionale si posiziona la Lombardia con 700 milioni di euro. Abbiamo commentato i dati con il presidente regionale di Confartigianato Campania, Franco Risi.
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Franco Risi su costo energia elettrica per imprese
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