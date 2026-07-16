Le Notti dei Mulini a San Pietro al Tanagro il 17 e il 18 Luglio. Il programma completo

Torna a San Pietro al Tanagro, nel Vallo di Diano, “Le Notti dei Mulini”, il rural festival giunto all’undicesima edizione.
Appuntamento Venerdì 17 e Sabato 18 Luglio, nel Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro, con due serate a ingresso gratuito.
Previste tantissime attività tra trekking, escursioni, laboratori, salotti letterari, momenti dedicati alla scoperta del patrimonio locale, installazioni artistiche e la musica popolare.
Venerdì 17 luglio “I Beddi” e il loro folk siciliano non convenzionale, seguiti dal “Progetto Tarantella di Fortunato e Valentina”, tra tradizione, ritmo e passione calabrese.
Sabato 18 luglio protagonista è “la Notte della Tammorra e della Pizzica” con Carlo Faiello Ensemble da Napoli, seguito da Gioacchino De Filippo & Sapunaru Project in un concerto di pizzica salentina con lo special guest Claudio Cavallo dei Mascarimirì. Entrambe le serate si chiudono con il dj set etnico di Be Cool in Tour.
Venerdì mattina, alle 10.00, anche un laboratorio per bambini dedicato all’ambiente, mentre sabato, alle 16.00, si terrà la tappa 5 del Cammino del Negro con Maria Pagano di Cammini Bizantini. Alle 19:00 un piccolo salotto editoriale ospiterà la presentazione del libro “Nessun Dio è solo” di Pasquale Sorrentino.
In entrambe le sere, stand enogastronomici, una mostra mercato di artigianato, le installazioni artistiche “in Bianco e Nero” a cura di Emanuele Sabatino, la mostra fotografica “Il paesaggio contemporaneo del Vallo di Diano” di Domenico Lavista, proiezioni video e visite guidate ai vecchi mulini ad acqua.
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