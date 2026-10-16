Le leve per l’internazionalizzazione delle imprese, incontro della BCC Magna Grecia a Buccino

Il 22 ottobre, alle ore 17:00, l’Auditorium BCC Magna Grecia di Buccino ospiterà il convegno intitolato “Le leve per l’internazionalizzazione delle imprese”, un incontro promosso da BCC Magna Grecia e dal Gruppo Bancario BCC Iccrea in collaborazione con SACE e SIMEST (Gruppo CDP) per illustrare gli strumenti finanziari a supporto dell’export e della crescita estera delle aziende del territorio.
I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Presidente di BCC Magna Grecia, Giuseppe Tuozzo, e del Vicedirettore Generale Vicario, Giuseppe Nese. A seguire, Massimo Meliconi, Responsabile Estero e Transaction Banking, presenterà il Gruppo Bancario BCC Iccrea. L’incontro proseguirà con l’intervento di Giulia Curcio, Senior Relationship Manager SACE della Rete PMI Campania, incentrato sulle garanzie SACE a fronte dei finanziamenti bancari, e con la relazione di Andrea D’Aguanno, Responsabile Finanza Agevolata Centro Sud per Export e Finanza Agevolata, sui finanziamenti agevolati SIMEST. Infine, Giuseppe Filiaci, Responsabile Estero e Internazionalizzazione, illustrerà la consulenza e i vari strumenti finanziari offerti dal Gruppo Bancario BCC Iccrea.
L’evento, moderato da Orlando Di Scola dell’Unità Operativa Marketing di BCC Magna Grecia, prevederà uno spazio dedicato alle domande del pubblico prima delle conclusioni affidate ad Andrea Amodio, Vicedirettore Generale e Responsabile Area Crediti di BCC Magna Grecia.
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