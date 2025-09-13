Le imprese salernitane devono lavorare 209 giorni per pagare le tasse, il commento di Lucio Ronca (CNA)

13/09/2025 Economia, Primo Piano Nessun commento
Per un’azienda salernitana servono 209 giorni di lavoro in un anno per pagare le tasse. Salerno è la seconda città in Italia tra le 114 esaminate dove le piccole e medie imprese subiscono la maggiore pressione fiscale. Salerno è preceduta solo da Agrigento dove occorrono 210 giorni per il pagamento delle sole tasse.

E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio sulla tassazione della CNA presentato a Roma, dal titolo “Comune che vai, Fisco che trovi”. Migliora lievemente il ‘total tax rate’, l’indice che misura quanta parte del reddito se ne va in tasse, che a Salerno è passato dal 57,7 del 2023 al 57,2% del 2024.  Sempre molto negativo il Tax Free Day, ovvero il giorno in cui l’azienda smette di pagare le tasse e il suo reddito entra finalmente e integralmente nel portafoglio. A Salerno è il 27 luglio, mentre la media nazionale ha come data il 9 luglio, quando le imprese finiscono di lavorare per il fisco.

Le imprese meritano un fisco più leggero, più semplice e più equo, secondo il presidente provinciale CNA, Antonio Citro. Per il coordinatore regionale CNA, Lucio Ronca, intervenuto in diretta questa mattina a Radio Alfa,  “una disomogeneità così marcata non aiuta chi fa impresa e deve essere attenzionata nelle politiche regionali”.
Ascolta
Lucio Ronca su pressione fiscale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

