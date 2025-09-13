Le imprese salernitane devono lavorare 209 giorni per pagare le tasse, il commento di Lucio Ronca (CNA)

Per un’azienda salernitana servono 209 giorni di lavoro in un anno per pagare le tasse. Salerno è la seconda città in Italia tra le 114 esaminate dove le piccole e medie imprese subiscono la maggiore pressione fiscale. Salerno è preceduta solo da Agrigento dove occorrono 210 giorni per il pagamento delle sole tasse.
E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio sulla tassazione della CNA presentato a Roma, dal titolo “Comune che vai, Fisco che trovi”. Migliora lievemente il ‘total tax rate’, l’indice che misura quanta parte del reddito se ne va in tasse, che a Salerno è passato dal 57,7 del 2023 al 57,2% del 2024. Sempre molto negativo il Tax Free Day, ovvero il giorno in cui l’azienda smette di pagare le tasse e il suo reddito entra finalmente e integralmente nel portafoglio. A Salerno è il 27 luglio, mentre la media nazionale ha come data il 9 luglio, quando le imprese finiscono di lavorare per il fisco.
Le imprese meritano un fisco più leggero, più semplice e più equo, secondo il presidente provinciale CNA, Antonio Citro. Per il coordinatore regionale CNA, Lucio Ronca, intervenuto in diretta questa mattina a Radio Alfa, “una disomogeneità così marcata non aiuta chi fa impresa e deve essere attenzionata nelle politiche regionali”.
