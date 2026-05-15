Le fragilità dei ragazzi speciali. A Radio Alfa oggi la presidente di “L’invisibile Realtà”, Giovanna Apostolico

Ospite a Radio Alfa oggi la presidente di “L’invisibile Realtà” associazione salernitana composta da genitori di bambini speciali.
È un autentico grido d’allarme quello lanciato da “L’invisibile Realtà,” associazione salernitana composta da genitori di bambini speciali, che ha voluto denunciare con forza la testimonianza di una famiglia che si è ritrovata a fare i conti con un preoccupante vuoto assistenziale al pronto soccorso del “Ruggi”. «Non è una denuncia contro il personale ma contro un sistema sanitario che, davanti alla fragilità del disturbo dello spettro autistico, si scopre drammaticamente impreparato», precisano i rappresentanti dell’associazione presieduta da Giovanna Apostolico che hanno deciso di rendere pubblica questa vicenda per denunciare le criticità del sistema sanitario ed accendere un faro sulla problematica, nella speranza che possa essere risolta. A Radio Alfa oggi la presidente di “L’invisibile Realtà”, Giovanna Apostolico
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Apostolico su autismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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