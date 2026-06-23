Le Fonderie Pisano tra speranza e nuovi progetti. Il punto con Domenico Volpe, RSU delle Fonderie Pisano

Un nuovo progetto per dare continuità allo stabilimento di Fratte. Le Fonderie Pisano & C. Spa.
Lo hanno presentato alle autorità competenti al fine di consentire il trascorrere della fase transitoria in attesa della realizzazione di un nuovo impianto. La richiesta è stata inoltrata alla Regione Campania, all’ASL, all’ARPAC e al Comune di Salerno, con l’obiettivo di ottenere la convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi per la valutazione dell’intervento. Intanto nei prossimi giorni è prevista un’assemblea dei lavoratori per discutere degli sviluppi della vicenda e le eventuali iniziative sindacali da mettere in campo a sostegno dell’occupazione e del futuro dello stabilimento. Ne abbiamo parlato in diretta con Domenico Volpe, rappresentante della RSU aziendale delle Fonderie Pisano
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Volpe su Fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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