Le Fonderie Pisano e la speranza di delocalizzare nell’area ASI. Il punto con la RSU, Mimmo Volpe 

Le Fonderie Pisano e la speranza di delocalizzazione nell’area ASI a Salerno.
Ieri a Salerno l’incontro tra le RSU, il deputato e segretario regionale del PD, Piero De Luca e il Presidente del Consorzio ASI Antonio Visconti. Al centro del confronto, la necessità di garantire pienamente il diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini, ma allo stesso tempo di tutelare il diritto al lavoro e la dignità occupazionale delle maestranze, che avevano confidato e confidano in un percorso di reinsediamento industriale ad oggi non ancora concretizzatosi. Abbiamo raccolto le preoccupazioni dei lavoratori, a Radio Alfa il rappresentante sindacale delle Fonderie Pisano, Mimmo Volpe
Ascolta
Volpe su fonderie
