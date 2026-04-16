Le Fonderie Pisano a Salerno restano chiuse per decisione del Tar, respinto il ricorso. Il punto con la Fiom-Cgil

Le Fonderie Pisano a Salerno restano chiuse. Ieri, i giudici della prima sezione del Tar Salerno hanno respinto il ricorso con cui le Fonderie avevano chiesto la sospensiva al diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte della Regione Campania.
Nell’ordinanza, il TAR ha richiamato “l’obbligo, per le competenti autorità, di adottare le misure necessarie a proteggere la popolazione dagli effetti dannosi della prolungata esposizione ad agenti inquinanti”, principio sancito anche dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 maggio 2025. All’esterno della sede del Tar, ieri, una folta delegazione di lavoratori che ha esibito uno striscione con scritto “al Tar la verità: giustizia, non fretta”.
Oggi, i lavoratori sono in presidio davanti allo stabilimento di Fratte per cercare di incontrare la proprietà e decidere le prossime iniziative. Questa mattina, abbiamo fatto il punto della situazione con la segretaria generale del sindacato Fiom- Cgil di Salerno, Francesca D’Elia. Ha detto che si sta lavorando ai tavoli regionali e nazionali per fare in modo che si possa realizzare la nuova fabbrica nel Salernitano.
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Francesca D’Elia su chiusura Fonderie Pisano
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