Le Fonderie di Fratte green sul modello della Fonderia di Salerno ad Ostaglio. Nuovo appello dei lavoratori a fare presto

A fine ottobre scadono gli ammortizzatori sociali per i 120 dipendenti delle Fonderie Pisano di Fratte, la cui produzione è ferma. Per denunciare la drammatica situazione economica e l’ansia vissuta da tutte le famiglie a causa dello stop della fabbrica, le mogli dei lavoratori, a distanza di quasi sei mesi dal loro ultimo appello, hanno scritto una nuova lettera in cui chiedono lavoro e non assistenza.
Si attende una risposta dalla Regione Campania rispetto alle integrazioni presentate dall’azienda per ottenere la riattivazione dell’Autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento di Fratte. La società sollecita ora la Regione Campania ad accelerare la conclusione del procedimento rispetto anche al progetto green che si basa sull’utilizzo di forni elettrici.
Un esempio di fabbrica di questo tipo esiste già a Salerno. E’ quella della Fonderia di Salerno, in via Pastore, nella zona di Ostaglio, di cui è titolare sempre la famiglia Pisano. Ne abbiamo parlato con uno dei lavoratori delle fonderie di Fratte, Domenico Volpe rappresentante della RSU aziendale.
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Domenico Volpe per un punto su Fonderie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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