Le emozioni di Alfonso Maria Salsano, fotoreporter della Nazionale di Pallavolo campione del mondo

Alfonso Maria Salsano, campione del mondo insieme alla Nazionale di Pallavolo.
Quante emozioni, fino alle lacrime, per Alfonso Maria Salsano, fotoreporter di Baronissi che ha seguito l’avventura vittoriosa della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile a Manila, nelle Filippine.
Campioni del mondo e le immagini rimarranno per sempre nella storia dello sport italiano, grazie anche al lavoro di Alfonso Maria Salsano, appena rientrato in Italia.
Ecco la sua testimonianza
