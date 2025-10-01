Le emozioni di Alfonso Maria Salsano, fotoreporter della Nazionale di Pallavolo campione del mondo

01/10/2025 Attualità, Eventi, Primo Piano Nessun commento
Alfonso Maria Salsano, campione del mondo insieme alla Nazionale di Pallavolo.

Quante emozioni, fino alle lacrime, per Alfonso Maria Salsano, fotoreporter di Baronissi che ha seguito l’avventura vittoriosa della Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile a Manila, nelle Filippine.

Campioni del mondo e le immagini rimarranno per sempre nella storia dello sport italiano, grazie anche al lavoro di Alfonso Maria Salsano, appena rientrato in Italia.

Ecco la sua testimonianza
Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

