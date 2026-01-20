Le dimissioni del sindaco di Salerno agitano la politica, spaccatura anche nel Pd. Il punto con Tommaso Siani (La Città)

20/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Le dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, agitano le acque nella politica regionale. L’addio sta spaccando il Pd e anche gli alleati chiedono chiarezza.

Intanto, il centrodestra chiede controlli e va in pressing sul prefetto e sul ministro dell’Interno Piantedosi chiedendo accertamenti sulle motivazion delle dimissioni. Questa mattina, abbiamo fatto una ulteriore riflessione con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su polemiche dimissioni Napoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento