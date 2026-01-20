Le dimissioni del sindaco di Salerno agitano la politica, spaccatura anche nel Pd. Il punto con Tommaso Siani (La Città)

Le dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, agitano le acque nella politica regionale. L’addio sta spaccando il Pd e anche gli alleati chiedono chiarezza.
Intanto, il centrodestra chiede controlli e va in pressing sul prefetto e sul ministro dell’Interno Piantedosi chiedendo accertamenti sulle motivazion delle dimissioni. Questa mattina, abbiamo fatto una ulteriore riflessione con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Tommaso Siani su polemiche dimissioni Napoli
