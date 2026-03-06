Le criticità del post-operatorio a Battipaglia. A Radio Alfa la denuncia dell’Infermiere Michele Cataneo

Sanità, la denuncia a Radio Alfa dell’Infermiere dell’Unità di Gastroenterologia – Endoscopia dell’Ospedale di Battipaglia, Michele Cataneo.
Il periodo post-operatorio è la fase che segue immediatamente l’intervento chirurgico; la sua durata e complessità variano in base alla tipologia di intervento, alle tecniche chirurgica e anestesiologica utilizzate e alla presenza e gravità di eventuali complicazioni per il paziente. Quello post-operatorio è senza dubbio uno dei momenti più delicati per la vita del paziente dopo l’intervento chirurgico; L’assistenza infermieristica deve essere in sala risveglio che a Battipaglia però non c’è. Un’ area critica e dev’essere, pertanto, continua e minuziosa in quanto anche da essa dipendono il successo terapeutico e la qualità dell’esperienza del paziente. Tutto questo però non accade nel reparto di Gastroenterologia – Endoscopia dell’Ospedale di Battipaglia. E’ la denuncia a Radio Alfa dell’Infermiere dell’Unità di Gastroenterologia – Endoscopia dell’Ospedale di Battipaglia, Michele Cataneo
Ascolta
Cataneo su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.