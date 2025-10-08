Le bombe russe su 110 attivisti italiani del MEAN. Il racconto di Mariano Lucio Alliegro

110 attivisti italiani del MEAN tra cui Mariano Alliegro di Padula, di rientro dall’Ucraina.
Mariano Lucio Alliegro è un ingegnere, impegnato in importanti attività di bonifica idraulica, nella piana agricola del Vallo di Diano. Di grande sensibilità sociale, con una forte impronta cattolica e cristiana, è un volontario dell’Ordine Francescano Secolare, tra i maggiori attivisti del Movimento europeo di azione nonviolenta (Mean).
Nella notte tra 4 e 5 ottobre scorso, era in viaggio di ritorno sul treno degli attivisti italiani di ritorno dalla decima missione del Movimento europeo di azione nonviolenta (Mean), partiti da Kharkiv, in Ucraina, dove il Mean ha realizzato decine di incontri con la società civile ucraina per costruire progetti sulle necessità reali della popolazione, diretti verso il confine polacco. Quel treno, partito da Kyiv e diretto in Polonia si è ritrovato sotto un attacco russo, con droni e missili, all’altezza di Leopoli. Ecco il racconto di Mariano Lucio Alliegro in diretta su Radio Alfa
Alliegro su Ucraina
