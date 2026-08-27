Le affermazioni di Vannacci, ostili nei confronti delle persone LGBTQIA+. Il punto con Arcigay Salerno

Le affermazioni di Vannacci creano ostilità nei confronti delle persone LGBTQIA+. Il punto con Arcigay Salerno.
Il Comitato Territoriale Arcigay Salerno interviene sulle posizioni espresse dal generale Roberto Vannacci e dal movimento Futuro Nazionale in materia di diritti delle persone LGBTQIA+, definendole incompatibili con i principi di uguaglianza e dignità sanciti dalla Costituzione.
L’associazione sostiene che alcune delle recenti dichiarazioni sul tema rischiano di contribuire, a suo giudizio, a un clima di ostilità nei confronti delle persone LGBTQIA+. Arcigay Salerno sottolinea inoltre la necessità di garantire rispetto e tutele alle persone transgender e di riconoscere la tutela dei figli delle famiglie arcobaleno.
«Le persone transgender meritano rispetto e tutele, non propaganda. Le famiglie arcobaleno esistono da oltre vent’anni e i loro figli hanno diritto a essere protetti. Educare al rispetto non è indottrinamento: è prevenzione contro violenza e discriminazioni» ha affermato a Radio Alfa il presidente di Arcigay Salerno, Emanuele Avagliano. Ecco l’intervista
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Avagliano su Vannacci
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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