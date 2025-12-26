Le 588 storie di “Com’eravamo”, la mostra fotografica a Sanza

588 volti che raccontano di 588 vite e storie. 588 scatti conservati negli archivi del Comune di Sanza e pronte per andare al macero.

Sono state recuperate grazie a Lorenzo Peluso e, grazie all’iniziativa “Custodi del tempo, borghi e tradizioni del Vallo di Diano”. Dal 26 dicembre, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Sanza, in piazza Plebiscito, sarà possibile vivere le emozioni della Mostra fotografica “Com’eravamo”. La mostra rimarrà visitabile fino al 6 gennaio.

Ne abbiamo parlato con il nostro Lorenzo Peluso. 

Ascolta
Lorenzo Peluso su mostra “Come eravamo”
