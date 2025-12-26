L’Azienda Ruggi di Salerno proroga i contratti a tempo determinato per infermieri, Oss e tecnici

26/12/2025 Attualità Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Il direttore generale dimissionario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, Ciro Verdoliva, ha firmato una delibera d’urgenza che dispone la proroga dei contratti a tempo determinato di infermieri, operatori socio-sanitari (Oss) e tecnici di laboratorio biomedico. I contratti sono in scadenza il prossimo 31 dicembre e la mancata proroga avrebbe potuto provocare l’interruzione di pubblico servizio. La Direzione Strategica ha infatti preso atto dell’impossibilità, allo stato attuale, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato e si è proceduto con la proroga dei contratti in essere per una durata di sei mesi.

La proroga prevede una clausola risolutiva: qualora nel frattempo l’azienda riesca a reclutare personale a tempo indeterminato, i contratti a termine potranno cessare anticipatamente. Per garantire la proroga il Ruggi ha impegnato risorse pari a circa 1,6 milioni di euro. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento