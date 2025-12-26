L’Azienda Ruggi di Salerno proroga i contratti a tempo determinato per infermieri, Oss e tecnici

Il direttore generale dimissionario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, Ciro Verdoliva, ha firmato una delibera d’urgenza che dispone la proroga dei contratti a tempo determinato di infermieri, operatori socio-sanitari (Oss) e tecnici di laboratorio biomedico. I contratti sono in scadenza il prossimo 31 dicembre e la mancata proroga avrebbe potuto provocare l’interruzione di pubblico servizio. La Direzione Strategica ha infatti preso atto dell’impossibilità, allo stato attuale, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato e si è proceduto con la proroga dei contratti in essere per una durata di sei mesi.
La proroga prevede una clausola risolutiva: qualora nel frattempo l’azienda riesca a reclutare personale a tempo indeterminato, i contratti a termine potranno cessare anticipatamente. Per garantire la proroga il Ruggi ha impegnato risorse pari a circa 1,6 milioni di euro.
