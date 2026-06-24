Lavoro ed occupazione, la Regione cambia marcia. Il punto con l’assessora Angelica Saggese

Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, è stato presentato il “Piano Straordinario per il Rafforzamento del Capitale Umano e dell’Occupabilità”.
Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l’Assessora regionale alla Formazione e al Lavoro, Angelica Saggese, e il Direttore Generale per il Lavoro e la Formazione Professionale, Paolo Gargiulo.
Riportare la Regione Campania al centro della programmazione delle politiche del lavoro e della formazione per puntare invece ai risultati e alla misurazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio.
È questo l’obiettivo del “Piano straordinario per il rafforzamento del Capitale Umano e dell’Occupabilità della Regione Campania” illustrato dall’assessora regionale al Lavoro, Angelica Saggese, questa mattina in Regione Campania.
“Vogliamo passare da attività improntate alla spesa ad attività improntate ai risultati”, ha spiegato Saggese, sottolineando la necessità di ridurre il disallineamento tra la domanda di lavoro espressa dal sistema produttivo campano e la capacità di offrire competenze adeguate alle esigenze delle imprese. Nonostante la crescita dell’occupazione, la Campania continua a registrare un tasso di disoccupazione elevato. “Il nuovo modello integrato – per Saggese – prevede la costruzione di un sistema permanente di ricerca e analisi dei fabbisogni formativi e professionali. Sarà attivato un Tavolo regionale semestrale sui fabbisogni professionali, che vedrà il confronto stabile tra istituzioni, imprese, parti sociali e sistema formativo”. L’esecuzione del programma si poggia sulla rete dei Centri per l’Impiego della Campania, che conta 51 presidi territoriali e circa 800 operatori. Sul fronte delle risorse, Saggese ha spiegato che nella fase iniziale il piano potrà contare su circa 72 milioni di euro già disponibili.
Ascolta l’assessore Saggese
Saggese su lavoro
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