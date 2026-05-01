Lavoro e disabilità: la riflessione dell’attivista Christian Durso 

01/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Nella giornata dedicata al lavoro una riflessione era quanto mai necessaria su una forma di lavoro spesso svolto lontano dai riflettori.

È quello dei caregiver, le persone che assistono una persona con disabilità, una figura formalmente riconosciuta ma priva delle adeguate ricompense per il lavoro di assistenza che svolge. In una società in cui si parla sempre più, spesso impropriamente, di inclusione, il ruolo dei caregiver rimane ingiustamente nell’ombra.

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Lo ha evidenziato Christian D’Urso, attivista per i diritti delle  persone con disabilità.

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durso
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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