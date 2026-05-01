Lavoro e disabilità: la riflessione dell’attivista Christian Durso 

Nella giornata dedicata al lavoro una riflessione era quanto mai necessaria su una forma di lavoro spesso svolto lontano dai riflettori.
È quello dei caregiver, le persone che assistono una persona con disabilità, una figura formalmente riconosciuta ma priva delle adeguate ricompense per il lavoro di assistenza che svolge. In una società in cui si parla sempre più, spesso impropriamente, di inclusione, il ruolo dei caregiver rimane ingiustamente nell’ombra.
Lo ha evidenziato Christian D’Urso, attivista per i diritti delle persone con disabilità.
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