Lavoro e ascolto per la ripartenza, intervista a La Città di Salerno del commissario Panico

Lavoro e ascolto per la ripartenza della città di Salerno. Sono le parole d’ordine del commissario prefettizio, Vincenzo Panico, che sta gestendo l’ente a seguito delle dimissioni del sindaco Napoli, fino alle prossime elezioni di maggio.
Il Commissario ha spiegato la sua attività in una intervista con la collega Eleonora Tedesco, pubblicata oggi il quotidiano La Città d Salerno. Ce ne ha parlato in diretta questa mattina.
Ascolta
Eleonora Tedesco su intervista a commissario Panico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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