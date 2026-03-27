Lavoro e ascolto per la ripartenza, intervista a La Città di Salerno del commissario Panico

27/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Lavoro e ascolto per la ripartenza della città di Salerno. Sono le parole d’ordine del commissario prefettizio, Vincenzo Panico, che sta gestendo l’ente a seguito delle dimissioni del sindaco Napoli, fino alle prossime elezioni di maggio.

Il Commissario ha spiegato la sua attività in una intervista con la collega Eleonora Tedesco, pubblicata oggi il quotidiano La Città d Salerno. Ce ne ha parlato in diretta questa mattina.
Ascolta
Eleonora Tedesco su intervista a commissario Panico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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