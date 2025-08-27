Lavori terminati, il 3 settembre riapre la Metropolitana Leggera di Salerno

27/08/2025 Attualità Nessun commento

Mercoledì 3 settembre riapre la Metropolitana Leggera di Salerno, dopo otto mesi di lavori infrastrutturali che hanno comportato l’interruzione del servizio tra Salerno e Arechi, e tra Salerno e Mercato San Severino.

I lavori, avviati il 1° febbraio, hanno riguardato il prolungamento del sottopasso pedonale fino al binario 8, che diventa ora un binario ad uso commerciale, aumentando la capacità operativa della stazione centrale di Salerno e migliorando la fluidità del traffico ferroviario. Contestualmente, è stato rimosso il segnale di protezione di Torrione, contribuendo a una maggiore efficienza nei tempi di percorrenza.

Questa prima fase si inserisce in una visione strategica più ampia che prevede, nel prossimo biennio, il prolungamento della linea ferroviaria fino all’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”, con l’obiettivo di costruire un sistema di trasporto intermodale gomma-ferro capace di connettere pendolari, studenti, lavoratori e turisti con i principali poli della mobilità del territorio.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione

I benefici saranno diversi: riduzione della congestione urbana, sostegno all’economia locale, mobilità inclusiva.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento