Lavori terminati, il 3 settembre riapre la Metropolitana Leggera di Salerno

Mercoledì 3 settembre riapre la Metropolitana Leggera di Salerno, dopo otto mesi di lavori infrastrutturali che hanno comportato l’interruzione del servizio tra Salerno e Arechi, e tra Salerno e Mercato San Severino.
I lavori, avviati il 1° febbraio, hanno riguardato il prolungamento del sottopasso pedonale fino al binario 8, che diventa ora un binario ad uso commerciale, aumentando la capacità operativa della stazione centrale di Salerno e migliorando la fluidità del traffico ferroviario. Contestualmente, è stato rimosso il segnale di protezione di Torrione, contribuendo a una maggiore efficienza nei tempi di percorrenza.
Questa prima fase si inserisce in una visione strategica più ampia che prevede, nel prossimo biennio, il prolungamento della linea ferroviaria fino all’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”, con l’obiettivo di costruire un sistema di trasporto intermodale gomma-ferro capace di connettere pendolari, studenti, lavoratori e turisti con i principali poli della mobilità del territorio.
I benefici saranno diversi: riduzione della congestione urbana, sostegno all’economia locale, mobilità inclusiva.
