Lavori in tangenziale, Anas rimodula l’orario e accelera sui tempi

24/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Dovrebbero diminuire da domani i disagi per chi percorre la Tangenziale di Salerno (SS 18), dove Anas sta eseguendo lavori di pavimentazione e rifacimento della segnaletica orizzontale, in tratti saltuari tra Fratte e Pontecagnano, per un investimento complessivo di circa 1,4 milioni di euro.

Da domani, infatti, per attenuare i disagi, i lavori inizieranno non prima delle 9.30 per salvaguardare i principali spostamenti del mattino. Inoltre si lavorerà di notte, dalle 22 alle 6, stanotte e domani, con chiusura al transito del tratto compreso tra il km 66,240 ed il km 66,700, ovvero della tratta terminale della Tangenziale a Pontecagnano di collegamento con l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, in entrambe le direzioni. Poi i lavori proseguiranno in orario diurno, sempre dalle 9.30 alle 18, dal lunedì al venerdì, e si concluderanno venerdì 6 marzo, accelerando al massimo i lavori per sfruttare il bel tempo di questi giorni.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

Lavori anche tra gli svincoli ‘Zona Industriale’ e per la strada provinciale 417 ‘Aversana’/Aeroporto: in questo caso l’intervento è in capo al Consorzio ‘Asi’ al km 64,400 e richiede l’attivazione dello scambio di carreggiata.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento