Lavori in tangenziale, Anas rimodula l’orario e accelera sui tempi

Dovrebbero diminuire da domani i disagi per chi percorre la Tangenziale di Salerno (SS 18), dove Anas sta eseguendo lavori di pavimentazione e rifacimento della segnaletica orizzontale, in tratti saltuari tra Fratte e Pontecagnano, per un investimento complessivo di circa 1,4 milioni di euro.
Da domani, infatti, per attenuare i disagi, i lavori inizieranno non prima delle 9.30 per salvaguardare i principali spostamenti del mattino. Inoltre si lavorerà di notte, dalle 22 alle 6, stanotte e domani, con chiusura al transito del tratto compreso tra il km 66,240 ed il km 66,700, ovvero della tratta terminale della Tangenziale a Pontecagnano di collegamento con l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, in entrambe le direzioni. Poi i lavori proseguiranno in orario diurno, sempre dalle 9.30 alle 18, dal lunedì al venerdì, e si concluderanno venerdì 6 marzo, accelerando al massimo i lavori per sfruttare il bel tempo di questi giorni.
Lavori anche tra gli svincoli ‘Zona Industriale’ e per la strada provinciale 417 ‘Aversana’/Aeroporto: in questo caso l’intervento è in capo al Consorzio ‘Asi’ al km 64,400 e richiede l’attivazione dello scambio di carreggiata.
