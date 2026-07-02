Lavori di pubblica utilità per detenuti. Sottoscritto protocollo al comune di Salerno

02/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ stato presentato e sottoscritto, questa mattina, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, a Salerno, il protocollo di intesa tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale da parte del Sindaco Vincenzo De Luca e del Direttore Carlo Brunetti per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Per il momento, la direzione della Casa Circondariale valuterà, tra i volontari che si offrono, 6 detenuti che saranno impegnati in lavori di piccola manutenzione, per il verde pubblico e altri piccoli impieghi sul territorio  

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protocollo per detenuti
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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