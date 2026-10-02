Lavori AV. Circa sessanta lavoratori egiziani sospesi: questa mattina il presidio della Fillea CGIL Salerno. La diretta

Circa sessanta lavoratori di nazionalità egiziana impiegati nei cantieri dell’Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria, lotto 1A Battipaglia–Romagnano, sono stati sospesi dopo la rescissione del contratto di subappalto.
Per questo motivo la Fillea CGIL Salerno ha organizzato un presidio di protesta questa mattina in piazza Amendola a Salerno.
Con Alessandro Mazzaro abbiamo raccolto in diretta il commento di Rodolfo Ferraro, Fillea Cgil, nel corsodell’incontro con il Prefetto.
Ascolta
Ferraro su presidio Fillea Cgil
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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