Lavori AV. Circa sessanta lavoratori egiziani sospesi: questa mattina il presidio della Fillea CGIL Salerno. La diretta

02/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Circa sessanta lavoratori di nazionalità egiziana impiegati nei cantieri dell’Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria, lotto 1A Battipaglia–Romagnano, sono stati sospesi dopo la rescissione del contratto di subappalto.

Per questo motivo la Fillea CGIL Salerno ha organizzato un presidio di protesta questa mattina in piazza Amendola a Salerno. 

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Con Alessandro Mazzaro abbiamo raccolto in diretta il commento di Rodolfo Ferraro, Fillea Cgil, nel corsodell’incontro con il Prefetto.

Ascolta
Ferraro su presidio Fillea Cgil
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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