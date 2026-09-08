Lavori all’Arechi e al campo Volpe, fondi ancora congelati. Il punto con La Città di Salerno

Rimane congelato il progetto per il restyling dell’Arechi e del campo Volpe a Salerno. Nonostante il via libera della Conferenza dei servizi per i permessi del “campo alternativo” al Volpe, l’Arus (Agenzia regionale per lo sport) ha certificato che i 139 milioni di euro necessari per la riqualificazione dei due impianti sportivi sono attualmente congelati. L’erogazione è infatti bloccata dalle rigide norme dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato. I fondi sono bloccati perché manca un rigoroso Piano Economico-Finanziario. L’Unione Europea esenta le infrastrutture sportive dal divieto di aiuti di Stato solo a condizioni rigorose. I 139 milioni – già dirottati sui Fondi di Sviluppo e Coesione dopo una prima bocciatura dei fondi Fesr – non possono essere erogati senza dimostrare il cosiddetto funding gap (cuneo finanziario).
In sintesi, l’importo pubblico non deve superare la differenza tra i costi di costruzione/gestione dell’impianto e l’utile operativo che esso genererà nel tempo (tramite biglietti, sponsor, affitti di locali). Senza attestare matematicamente questa proporzionalità, finanziare i due stadi rischia di configurarsi come illecito aiuto di Stato, passibile di sanzioni. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio, de La Città di Salerno.
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Domenico Gramazio su lavori Arechi e Volpe
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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