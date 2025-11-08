Lavori all’Arechi di Salerno, ok al trasferimento del settore ospiti

Il settore ospiti dello stadio Arechi può essere trasferito nella parte superiore della Curva Nord. Lo ha deciso la commissione provinciale di vigilanza al termine della riunione che ieri si è svolta in Prefettura alla presenza di amministratori e tecnici del Comune di Salerno, rappresentanti di vigili del fuoco, dell’Asl e di altre autorità interessate alla questione.
Il progetto che ha ottenuto la validazione delle autorità di pubblica sicurezza prevede la sistemazione di 250 posti per la tifoseria ospite nella zona centrale dell’anello superiore della Curva Nord.
La soluzione prevede la separazione dell’ingresso dei tifosi dall’area di cantiere che, a breve, sarà allestita all’Arechi. Dovranno, inoltre, essere allestiti i servizi igienici da mettere a disposizione dei tifosi ospiti. E’ probabile che già per la gara casalinga del 23 novembre contro il Potenza, si possa adottare questa soluzione per la tifoseria ospite.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.