Lavori al Porto commerciale di Salerno, il sindaco di Cetara in diretta rassicura dopo aver visto il progetto

“Si è trattato di un incontro molto proficuo nel corso del quale abbiamo avuto, la possibilità, insieme con la collega vicesindaca di Vietri Sul Mare, di confrontarci con i vertici dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale e di visionare il progetto di riqualificazione del porto commerciale di Salerno”, è quanto ha detto il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, presidente della Conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana, che questa mattina è intervenuto in diretta a Radio Alfa, per parlare dell’incontro avvenuto ieri a Napoli con il presidente dell’Autorità Eliseo Cuccaro.
Della Monica ha rassicurato che non è prevista nessuna modifica all’imbocco del porto commerciale e nessun ampliamento del Molo di Ponente, a ridosso del costone roccioso che separa Salerno da Vietri sul Mare. Il progetto esclude qualsiasi stravolgimento della morfologia di quel tratto di costa evitando danni ambientali derivanti da un nuovo disegno delle rotte delle navi.
Cuccaro ha anche dichiarato che il Molo 3 Gennaio di Salerno non sarà a servizio delle operazioni di tipo commerciale ma resterà ad uso esclusivo dei pescherecci e delle imbarcazioni dei pescatori di Salerno.
