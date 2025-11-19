Lavori ai porti di Salerno e Napoli, gara da rifare. Le preoccupazioni della Feneal Uil

La stazione appaltante, rappresentata dalla Regione Campania, è stata invitata dall’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ad annullare in autotutela gli atti di gara da quasi 19 milioni di euro per i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento dei due porti di Salerno e di Napoli.

Una battuta d’arresto che rischia di danneggiare i due hub di interesse regionale e ritardare ulteriormente il cronoprogramma del PNRR. La gara si è chiusa ufficialmente il 23 settembre. Niente progetti sugli interventi da realizzare e diverse “discordanze” sulle certificazioni richieste rispetto a quello che viene previsto dalle norme nazionali. Sono queste le motivazioni di ANAC.

Per saperne di più ne abbiamo parlato con Patrizia Spinelli, segretario generale della Feneal-Uil, sindacato degli edili.
Patrizia Spinelli su problemi gara lavori porto Salerno
