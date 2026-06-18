Lavoratori nei campi agricoli con elevate temperature. Le proposte di Confagricoltura Campania

Confagricoltura Campania accoglie favorevolmente l’ordinanza della Regione Campania per la tutela dei lavoratori esposti alle elevate temperature.
“La sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità assoluta per le imprese agricole”, sottolinea Confagricoltura Campania. “Allo stesso tempo occorre tenere conto delle specificità del settore, dove molte attività non possono essere rinviate senza conseguenze sulle produzioni”.
Per l’organizzazione, i provvedimenti emergenziali devono essere accompagnati da misure che consentano alle aziende di riorganizzare il lavoro e sostenere i costi aggiuntivi legati alla prevenzione. Confagricoltura Campania propone inoltre l’apertura di un confronto tra Regione, organizzazioni datoriali e rappresentanze dei lavoratori per individuare soluzioni condivise e strutturali. Il Direttore di Confagricoltura Campania, Paolo Conte evidenzia come “tra le ipotesi da valutare vi è una rimodulazione degli orari di lavoro nei periodi di caldo estremo, anticipando l’inizio delle attività nelle ore più fresche della giornata”. Ecco l’intervista in diretta con il direttore di Confagricoltura Campania, Paolo Conte
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Conte su agricoltura
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