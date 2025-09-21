L’autunno e i suoi tesori della terra con l’agronoma Rosa Pepe

21/09/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
L’autunno porta con sè tantissimi prodotti che, in gran parte, possiamo già trovare nei nostri campi. 

Fichi, fici d’india, giuggiole (nella foto), finocchietto selvatico e naturalmente uva. 
Importante è sempre rispettare la stagionalità dei prodotti. 
Ne abbiamo parlato in diretta con l’agronoma, Rosa Pepe 

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

