L’autore e compositore Simone Cremonini presenta PoloSud, progetto musicale nato ad Atena Lucana

PoloSud è un progetto musicale nato ad Atena Lucana con l’obiettivo di creare un ponte tra il territorio e il mondo professionale della musica. È uno spazio in cui si scrivono e producono canzoni, si formano giovani artisti e si sviluppano identità artistiche reali.
Il progetto nasce dall’esperienza di Simone Cremonini, autore e compositore attivo da oltre vent’anni nella musica italiana.
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Cremonini su PoloSud
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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