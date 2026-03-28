L’autore e compositore Simone Cremonini presenta PoloSud, progetto musicale nato ad Atena Lucana

28/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

PoloSud è un progetto musicale nato ad Atena Lucana con l’obiettivo di creare un ponte tra il territorio e il mondo professionale della musica. È uno spazio in cui si scrivono e producono canzoni, si formano giovani artisti e si sviluppano identità artistiche reali. 

Il progetto nasce dall’esperienza di Simone Cremonini, autore e compositore attivo da oltre vent’anni nella musica italiana.

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Ascolta
Cremonini su PoloSud
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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