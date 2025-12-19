Laurino, sabato alle 21 al Teatro comunale il musical “La Bella e la Bestia”

Prosegue a Laurino la stagione teatrale 2025, presso il Teatro comunale, un gioiellino del ‘700 ristrutturato negli ultimi anni, che ospita rassegne con ospiti locali e nazionali, promossa dal Forum dei Giovani con il supporto dell’amministrazione comunale.
Sabato 20 dicembre alle 21, nell’ambito della stagione teatrale 2025 “Laurino in scena”, verrà proposto “La Bella e la Bestia musical”, per vivere una serata di festa dove la magia incontra l’atmosfera del borgo e il calore della comunità. Lo spettacolo sarà messo in scena dalla compagnia Ananke.
L’evento fa riferimento a “Terre Ritrovate – i viaggi delle radici nella valle del Calore”, la cui realizzazione è affidata a My Fair Italia Emotional Way.
Ne abbiamo parlato con il coordinatore del Forum dei Giovani, Gianluca Tommasino.
