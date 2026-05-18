L’attore salernitano Pierluigi Gigante protagonista de…”Il protagonista” in diretta a Radio Alfa 

Focus su “Il Protagonista”, film scritto e diretto da Fabrizio Benvenuto, che ha come protagonista un attore salernitano, Pierluigi Gigante.
La pellicola, ambientata a Roma, racconta la storia di Giancarlo Mangiapane, un trentenne che sogna di diventare attore ma fatica a ottenere ruoli importanti. Quando riceve l’opportunità di fare un provino per il ruolo principale di Clochard, un ballerino decaduto degli anni ’50, sviluppa una forte ossessione per la parte, soprattutto dopo aver scoperto che anche il suo coinquilino concorre per lo stesso ruolo. La sua immedesimazione cresce fino a confondere realtà e recitazione, mettendo a rischio la propria identità. Una commedia nera dai toni grotteschi, che riflette sul rapporto tra identità, ambizione e fragilità umana. L’opera vuole mostrare il dolore e la follia di chi continua a inseguire un sogno nonostante tutto.
Nel cast figurano, oltre a Pierluigi Gigante, Alessio Lapice, Morena Gentile e Adriano Giannini, insieme ad altri interpreti.
La presentazione stampa si è tenuta l’8 maggio a Roma, la première ufficiale è prevista oggi presso il The Space Cinema e l’uscita nelle sale italiane dal 21 maggio.
L’attore protagonista, Pierluigi Gigante, nato e cresciuto a Salerno, noto per altri ruoli in importanti lavori, è intervenuto in diretta a Radio Alfa.
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pierluigi gigante
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