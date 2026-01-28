“La sua auto usata per commettere reati”, ma era una truffa. 84enne allerta la Polizia, denunciato un 18enne

Truffa sventata a Salerno dove la Polizia, ieri mattina, ha denunciato un 18enne, residente in provincia di Napoli, incensurato, per il reato di tentata truffa aggravata in danno di anziani.
Intorno alle 10,30, un 84enne, ha allertato il 113, segnalando un tentativo di truffa telefonica ai suoi danni raccontando che un uomo, qualificandosi come appartenente alle Forze di Polizia, al telefono gli aveva raccontato di risultare intestatario di un’auto coinvolta nella commissione di reati contro il patrimonio.
Il truffatore, gli aveva anticipato che se non avesse consegnato, ad un loro incaricato che sarebbe giunto di lì a poco, preziosi e denaro per consentire un confronto con la presunta refurtiva, avrebbe subito una perquisizione domiciliare. L’immediato intervento degli operatori della Squadra Mobile ha consentito di individuare e fermare, nei pressi dell’abitazione della vittima, il 18enne inviato dai complici con l’incarico di farsi consegnare i beni dell’anziano.
