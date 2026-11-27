L’associazione Nasi Rossi Clown Therapy ODV, guidata dalla presidente Francesca Colombo e attiva da dieci anni sul territorio campano con oltre 100 volontari, organizza la nuova edizione di “Officina del Dono”, quest’anno dedicata al tema “Voci di legalità”.
L’appuntamento è per domenica 29 novembre, alle 17.30, presso il Museo Temporaneo d’Impresa di Pompei. L’iniziativa si propone come un laboratorio di confronto e partecipazione, mettendo in relazione volontariato, associazioni, istituzioni e realtà sociali. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Tortora, dell’assessore alla Cultura Domenico Di Casola e di Giusy Manzo, vicepresidente dell’associazione, interverranno rappresentanti del mondo della giustizia, del volontariato, della cultura e della Chiesa. Nel corso dell’incontro sarà conferito il premio Artemisia Gentileschi alla giornalista e scrittrice Luciana Esposito, direttrice di Napolitan, mentre una menzione speciale andrà al cantautore Tommaso Primo. Prevista anche la proclamazione del vincitore del contest artistico “Voci di legalità”.
Ne abbiamo parlato con la presidente dell’associazione Francesca Colombo.
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de rosa
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