L’asparago selvatico torna protagonista a Roscigno Vecchia tra sapori, musica e tradizioni

Roscigno Vecchia si prepara a trasformarsi in un grande luogo di incontro, gusto e memoria con la XV Festa dell’Asparago Selvatico. L’appuntamento è in programma l’1, 2 e 3 maggio 2026, nella splendida cornice di Piazza Giovanni Nicotera.
Per tre giorni il borgo antico accoglierà cittadini, visitatori e famiglie in un percorso dedicato alle tradizioni locali e ai sapori autentici del territorio. Al centro della manifestazione ci sarà l’asparago selvatico, prodotto simbolo della cultura contadina, della stagionalità e del legame profondo con la natura.
Dalle ore 13 apriranno gli stand gastronomici, con un menù pensato per valorizzare le ricette tipiche e la cucina locale. Antipasti, primi, secondi, pizzette e zeppole accompagneranno il pubblico in un viaggio tra profumi, sapori e convivialità. La festa sarà arricchita dalla musica dal vivo, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più calda e coinvolgente. Spazio anche alla scoperta del borgo, con escursioni e visite guidate su prenotazione dedicate al patrimonio storico e paesaggistico di Roscigno Vecchia.
Domenica 3 maggio, alle ore 10:30, la manifestazione ospiterà anche la Festa del Segugio e dei Segugisti. Un appuntamento dedicato agli appassionati, pensato come momento di incontro, confronto e condivisione.
La XV Festa dell’Asparago Selvatico conferma così la sua vocazione: unire gastronomia, turismo esperienziale, identità e partecipazione popolare. Per il Comune di Roscigno si tratta di una vetrina importante per promuovere il borgo, le sue eccellenze e la sua capacità di accoglienza. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri, invita tutti a partecipare numerosi a un evento che racconta l’anima più autentica del territorio.
Roscigno Vecchia vi aspetta l’1, 2 e 3 maggio per vivere tre giornate tra gusto, musica, natura e tradizione.
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