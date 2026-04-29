L’Asl Salerno assume 33 coadiutori amministrativi, sul valore dell’iniziative e le modalità l’intervento di Mimmo Vrenna

È stata avviata la procedura per l’assunzione presso l’Asl di Salerno di 33 unità a tempo pieno e indeterminato con il profilo di “coadiutore amministrativo”, presso l’Area del personale di supporto. L’assunzione dopo il superamento di una prova selettiva avviene tramite chiamata con avviso pubblico, così come previsto dalla Legge 68/1999.
La procedura – come spiega il sindacato della Funzione Pubblica Cgil – è finalizzata alla copertura della quota di riserva in favore delle persone con disabilità. Le domande e i relativi allegati dovranno essere presentati esclusivamente online sul portale regionale Cliclavoro Campania ( https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx), dalle ore 9:00 di lunedì 25 maggio alle ore 17:00 di venerdì 29 maggio 2026.
Per comprendere anche la valenza di questo genere di assunzioni è intervenuto in diretta Domenico Vrenna, presidente dell’Assemblea provinciale della FP Cgil di Salerno.
Ascolta
Domenico Vrenna su 33 assunzioni Asl Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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