La scuola di specializzazione in Neurochirurgia di Salerno, guidata da Giorgio Iaconetta, nona in Italia. La prima al Sud

La scuola di specializzazione in Neurochirurgia di Salerno si posiziona al nono posto tra le scuole di specializzazione italiane.
E’ la prima del Sud.
La top ten vede in testa Milano seguita da Cattolica, Sapienza, Pisa, Milano Bicocca, Torino, Milano Humanitas, Brescia. Poi c’è Salerno e al decimo posto Bologna.
Un successo che premia la squadra guidata dal professore Giorgio Iaconetta neurochirurgo del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno: “Siamo noni in graduatoria. Dopo soli due anni. Ho lavorato duramente. Sono fierissimo ed orgogliosissimo. Merito di un grande lavoro di squadra”, ha dichiarato il professor Iaconetta a Radio Alfa
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scuola neurochirurgia
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