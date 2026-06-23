La scuola di specializzazione in Neurochirurgia di Salerno, guidata da Giorgio Iaconetta, nona in Italia. La prima al Sud

23/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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La scuola di specializzazione in Neurochirurgia di Salerno si posiziona al nono posto tra le scuole di specializzazione italiane.
E’ la prima del Sud.
La top ten vede in testa Milano seguita da Cattolica, Sapienza, Pisa, Milano Bicocca, Torino, Milano Humanitas, Brescia. Poi c’è Salerno e al decimo posto Bologna.

Un successo che premia la squadra guidata dal professore Giorgio Iaconetta neurochirurgo  del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno: “Siamo noni in graduatoria. Dopo soli due anni. Ho lavorato duramente. Sono fierissimo ed orgogliosissimo. Merito di un grande lavoro di squadra”, ha dichiarato il professor Iaconetta a Radio Alfa 

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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