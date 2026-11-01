L’artista Antonio Balbi da Francoforte ripercorre un anno di attività artistica e sociale

In questa puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 1 novembre 2026, ospitiamo dalla Germania Antonio Balbi, originario di Roccagloriosa, artista che da oltre 30 anni vive a Francoforte, dove è anche presidente dell’associazione ‘Ponte sul Meno’.
Lo scorso anno a Venezia è stato premiato come “Artista d’Europa”. “È stato il riconoscimento di un lavoro, di una vita, tra arte, fede e sociale. Ma io mi sento un artigiano dell’anima, un operaio della bellezza”, ha dichiarato Balbi. In occasione, quest’anno, degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi ha realizzato mostre virtuali, visibili da casa, dedicate al santo della pace, del dialogo, della cura del Creato.
Durante la puntata abbiamo parlato anche di iniziative nel sociale. Balbi è diventato componente della Consulta degli stranieri di Francoforte che si occupa di circa 230.000 cittadini con passaporto non tedesco. Abbiamo parlato anche della partecipazione alla Buchmesse 2026 dove Balbi ha presentato il nuovo libro: “Il Lupo — 100 storie sullo spirito del Lupo”.
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Antonio Balbi da Francoforte artista
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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