L’amore nato durante un gemellaggio l’ha portata negli USA. Giuliana Rizzo ci ha raccontato la sua bella storia

“Salernitani nel mondo”, nella puntata di domenica 15 giugno 2026, ha fatto tappa negli USA, nello stato del Delaware, a pochi chilometri dalla ben nota città di Filadelfia. Un luogo fondamentale per la storia degli Stati Uniti d’America.
Qui abbiamo raggiunto una nuova amica di Radio Alfa, protagonista di questo nostro racconto settimanale tra le comunità italiane all’estero: Giuliana Rizzo, originaria di Olevano sul Tusciano (Sa). Giuliana è sposata e mamma da 15 mesi di una bambina. Ha lasciato il suo paese dei Picentini, tre anni fa, per trasferirsi in America. Lo ha fatto per amore. Ha conosciuto suo marito durante una iniziativa di gemellaggio del Comune con una cittadina degli USA.
Giuliana, laureata in lingue, in Italia poi negli States, prima di diventare mamma a tempo pieno, si è occupata di acquisti di prodotti dall’estero nel settore food.
Ascolta
Giuliana Rizzo dal Delaware
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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