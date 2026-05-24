La “merenda”, dall’origine della parola alle abitudini nelle nostre cose con lo scrittore Alfonso Sarno

La parola merenda derva dal latino “merere” ovvero meritare.
In origine, dunque, indicava letteralmente “le cose che si devono meritare”. Un piccolo pasto che non faceva parte della routine dei pasti principali ma rappresentava una ricompensa extra per chi aveva lavorato o studiato con grande impegno.
Tra leggenda, storia e abitudini – vecchie e nuove – ne abbiamo parlato con lo scrittore enogastronomico Alfonso Sarno
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la storia della merenda
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