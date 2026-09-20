La melonessa di Altavilla protagonista di Eccellenze Salernitane in Tavola

Chi l’ha detto che l’anguria può essere considerata solo un frutto fresco e dolce? La “melonessa di Altavilla”, un cibo assolutamente versatile tanto da diventare ingrediente anche di piatti salati.
Ne parliamo oggi con l’agronoma Rosa Pepe
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la melonessa di Altavilla
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