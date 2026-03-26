L’allarme sicurezza nelle scuole, metal detector ma anche supporto psicologico. Il punto con Il Mattino di Salerno

La maglietta con la V di Vendetta, una pistola scacciacani nello zaino, armato di coltello e un telefonino per riprendere tutto. E’ arrivato così a scuola il 13enne che in una scuola Media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ieri mattina, ha accoltellato, ferendo in maniera grave, la docente di francese, operata e ricoverata in terapia intensiva.
Dopo questo gravissimo episodio il ministro Valditara è tornato sulle norme nel decreto sicurezza per arginare la violenza giovanile, secondo il quale vanno approvate subito.
Anche a Salerno si discute di sicurezza nelle scuole e si ripropone la questione di installare o meno i metal detector all’ingresso degli Istituti. Si parla anche di supporto psicologico ai giovani. Questa mattina, ne abbiamo parlato insieme al collega Gianluca Sollazzo, del Mattino di Salerno.
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Gianluca Sollazzo su sicurezza nelle scuole
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