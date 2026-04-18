L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organi. Il punto con il presidente De Sio

L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organi.
Come ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di riflessione e bilancio per tutti i soggetti coinvolti in questa importante attività di solidarietà. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dall’Aido, l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. A Salerno e provincia, la sezione provinciale dell’Aido opera da ben 49 anni con impegno volontario e gratuito nella sensibilizzazione alla donazione degli organi. In occasione della ricorrenza, ne abbiamo parlato con il presidente provinciale, l’ingegnere Vincenzo De Sio
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De Sio su donazione organi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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