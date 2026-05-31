L’AI aiuta i ricercatori di neuroscienze all’University College of London, la testimonianza della prof salernitana Antonella Riccio

31/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Ai “Salernitani nel mondo” di domenica 31 maggio 2026, in collegamento da Londra la professoressa Antonella Riccio, medico, originaria di Sala Consilina, docente di Neuroscienze alla prestigiosa University College of London.

Nella capitale inglese dal 2005, dirige un gruppo di ricercatori impegnati in un laboratorio di neuroscienze, per cercare di comprendere gli aspetti meno noti del cervello umano e le origini delle principali patologie.

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Con i suoi collaboratori lavora sull’RNA, un termine che tutto noi abbiamo sentito nominare purtroppo durante l’emergenza Covid. E’ una molecola simile, per struttura al DNA, fondamentale per la vita perché converte le informazioni genetiche in proteine operative. Ha funzioni di messaggero genetico e fabbricatore di proteine. Con la professoressa Riccio abbiamo parlato dell’avanzamento delle ricerche grazie, nell’ultimo anno , all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Ascolta
Antonella Riccio docente universitaria a Londra
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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