L’agricoltura salernitana sbarca a Pristina. Il punto con Donato Scaglione dell’Associazione Italiana Coltivatori

“Italia-Kosovo: l’Agrofood Business Forum” l’agricoltura salernitana crea relazioni a Pristina.
La delegazione era composta da numerose aziende italiane e salernitane aderenti all’Associazione Italiana Coltivatori. Hanno presentato i loro prodotti ai buyer e agli operatori kosovari, in vista della stipula di accordi commerciali e di sviluppo internazionale per il comparto agroalimentare italiano.
Il forum ha offerto lo strumento necessario per rafforzare i rapporti economici e commerciali tra Italia e Kosovo finalizzato a valorizzare le eccellenze agricole e agroalimentari del nostro territorio.
Ne abbiamo parlato in diretta con il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Salerno dell’Associazione Italiana Coltivatori, Donato Scaglione
Ascolta
Scaglione su agricoltura
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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