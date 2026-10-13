La facoltà di Agraria all’Università di Salerno, da dieci anni riferimento per la formazione, ricerca e territorio

Agraria all’Università di Salerno: dieci anni di formazione, ricerca e territorio.
Il decennale sarà celebrato venerdì 16 ottobre 2026 presso il Campus universitario di Fisciano.
Si tratta di un anniversario importante, perché permette di ripercorrere dieci anni di impegno nella formazione e nella ricerca, ma anche di riflettere sul ruolo che l’università può svolgere per lo sviluppo del territorio e per le trasformazioni che attendono il settore agricolo.
Il percorso ha avuto inizio nell’autunno del 2016, con l’avvio del corso di laurea triennale in Gestione e valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette. Da quella prima esperienza, l’offerta formativa è cresciuta, comprendendo anche la laurea magistrale in Innovazioni per le produzioni agrarie mediterranee e il dottorato di ricerca in Scienze Agrarie e Forestali.
Questo significa offrire ai giovani un percorso formativo articolato, che consente di approfondire le conoscenze, sviluppare competenze scientifiche e prepararsi ad affrontare le nuove esigenze del mondo professionale e produttivo.
Ne abbiamo parlato in diretta questa mattina con il Professore Domenico Ronga, Coordinatore dei Corsi di in Scienze Agrarie del DIFARMA
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agraria
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