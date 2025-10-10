Ladri in azione a Salerno, Pontecagnano Faiano e Albanella

Furto ieri sera alla Pizzeria Negri a Pontecagnano Faiano. In azione due persone con il volto coperto, quando non c’erano più clienti, hanno rubato 500 euro dalla cassa. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Dalle telecamere è stato possibile risalire alla targa dell’auto che potrebbe essere la stessa già usata in altri colpi messi a segno in provincia di Salerno.
Un tentativo di furto si è verificato la notte scorsa ai danni della filiale bancaria Compass di Corso Garibaldi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Salerno. I ladri hanno scardinato la saracinesca, ma poi sono scappati forse perché è scattato l’allarme. La banda era arrivata a bordo di un’Audi. Sul posto la Polizia.
Ladri ad Albanella, la scorsa notte, nel plesso scolastico. Rubati i computer, alcuni dei quali erano in una cassaforte, utilizzati insieme alla Lim. Rubati anche due dispositivi in segreteria con all’interno dati sensibili. I malviventi hanno poi divelto una seconda cassaforte mettendo fuori uso il server della scuola. Indagano i carabinieri.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.