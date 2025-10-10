Ladri in azione a Salerno, Pontecagnano Faiano e Albanella

10/10/2025 Cronaca Nessun commento
Furto ieri sera alla Pizzeria Negri a Pontecagnano Faiano. In azione due persone con il volto coperto, quando non c’erano più clienti, hanno rubato 500 euro dalla cassa. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Dalle telecamere è stato possibile risalire alla targa dell’auto che potrebbe essere la stessa già usata in altri colpi messi a segno in provincia di Salerno.

Un tentativo di furto si è verificato la notte scorsa ai danni della filiale bancaria Compass di Corso Garibaldi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Salerno. I ladri hanno scardinato la saracinesca, ma poi sono scappati forse perché è scattato l’allarme. La banda era arrivata a bordo di un’Audi. Sul posto la Polizia.

Ladri ad Albanella, la scorsa notte, nel plesso scolastico. Rubati i computer, alcuni dei quali erano in una cassaforte, utilizzati insieme alla Lim. Rubati anche due dispositivi in segreteria con all’interno dati sensibili. I malviventi hanno poi divelto una seconda cassaforte mettendo fuori uso il server della scuola. Indagano i carabinieri.

